Chitarrista morta, aveva ingerito sostanze sospette. Attesa per gli esami tossicologici

Avezzano. Ingestione di sostanze sospette. Ci sarebbe questo dietro la morte di Valeria Guagnozzi, la chitarrista avezzanese di 31 anni trovata morta in casa dai familiari, all’interno del letto. Ciò avrebbe causato un arresto cardiocircolatorio. Tutto ciò è emerso dall’autopsia eseguita ieri sul corpo della giovane marsicana. Ora sarà necessario attendere gli accertamenti tossicologici che completeranno le indagini cliniche disposte dal sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano Lara Seccaccini.

L’autopsia è stata eseguita dal medicolegale Simona Ricci. La morte di Valeria Guagnozzi sarebbe dunque stata provocata dalle sostanze ingerite precedentemente. La ragazza si trovava infatti a letto, nella sua cameretta. Saranno gli esami tossicologici, a questo punto, a fare chiarezza su un dramma che ha gettato nella disperazione familiari e conoscenti della ragazza.

Era tornata in Italia, a San Pelino dove viveva la sua famiglia, da poco dopo un breve periodo di prova lavorativa in un ristorante italiano che si trova in Germania. Era voce e chitarra nel gruppo Mad Chickens una band di Avezzano ispirata al Noise e al Grunge con una miscela di elementi psichedelici nata nel 2004 inizialmente come coverband e poi con musica propria i cui testi spesso erano scritti proprio da Valeria Guagnozzi.

Le indagini sul caso sono state eseguite dagli agenti del commissariato di Avezzano. La polizia è stata chiamata dagli stessi familiari che nel primo pomeriggio di martedì hanno ritrovato il corpo della giovane senza vita all’interno del letto. L’esame tossicologico sarà in grado di affermare con certezza le cause che hanno portato al terribile epilogo. Non è stato riscontrato alcun segno di violenza sul suo corpo della ragazza che pare non soffrisse di alcuna patologia in particolare. I funerali si terranno oggi alle 16 chiesa nella chiesa di San Pelino.