Chiedono nuove scarpe da lavoro ma devono esibire quelle vecchie per valutare se usurate: la denuncia del tribunale per la difesa del malato

Avezzano. “Sono pervenute alla nostra associazione numerose segnalazione di cittadini che nel richiedere alla Asl n1 la fornitura di calzature dovute per legge si sono visti richiedere le calzature vecchie e usurate per una valutazione. Pur condividendo da una parte la procedura di controllo i cittadini si sentono umiliati e lesi della propria dignità nel portare calzature vecchie e usurate e molte volte non presentabili per ottenere un nuovo paio di scarpe dovute per legge”. Lo dichiara Giuseppe Di Stefano, presidente del “Tribunale per la difesa del malato”, associazione di volontariato a base regionale.

“Noi riteniamo molto superfluo verificare delle scarpe concesse in alcuni casi dopo 18 mesi e con le attese per le pratiche e la realizzazione delle stesse anche dopo due anni e non vorremmo mai che questa richiesta miri attraverso le sensazioni dei cittadini che si sentono umiliati e lesi della propria dignità a ridurre il budget della Asl n1 magari raggiungendo obbiettivi inesistenti per una società che invecchia e per questo bisognosa di supporti ortopedici, ausili e assistenza continua”.

“La nostra proposta per questa Asl n1 , è assolutamente la verifica costante e puntuale sulla necessità del presidio per i cittadini in difficoltà e scovare dove si può i furbetti , ma non di ledere la dignità delle persone malate che chiedono aiuto facendo controlli su presidi concessi con tempi lunghissimi”.