Chicchi di grandine grandi come noci, la foto a Luco dei Marsi: il maltempo che mette in ginocchio la Marsica

Luco dei Marsi. Chicchi di grandine grossi come noci, sono le ondate di maltempo che affliggono soprattutto le colture del Fucino. La grandine è stata immortalata nel pomeriggio a Luco dei Marsi. In molti sono riusciti appena in tempo a mettere al riparo le auto nei garage per evitare che ci fossero danni.

Ancora non si conoscono i danni nel Fucino ma già nelle scorse settimane una violenta grandinata aveva messo in ginocchio degli agricoltori, così come poi lamentato da alcune associazioni di categoria.