Champions League 2021/2022: tutte le info

Stanno per terminare i preliminari per l’accesso ai gironi della Champions League e a breve verrà effettuato il sorteggio di Nyon per determinare i vari gruppi. In totale le squadre ai gironi saranno 32, di cui 26 già qualificate grazie alla posizione in campionato e 6 qualificate tramite i preliminari. Ovviamente Inter, Juventus, Atalanta e Milan risultano già qualificate ai gironi grazie alle rispettive posizioni ottenute in campionato la scorsa stagione, quando a vincere lo scudetto fu l’Inter e la Juventus arrivò quarta per un soffio.

La finale di Champions League è prevista il 28 Maggio a San Pietroburgo, e questa è la 30.ma edizione di quella che è stata ribattezzata “Uefa Champions League”.

L’ultima squadra a vincere il trofeo è stata il Chelsea di Tuchel, che è partita molto bene in Premier League e promette scintille anche in Champions, grazie a una rosa di ottimo valore a cui si è aggiunto il neo acquisto Lukaku.

Detto che a breve verranno fatti i sorteggi a Nyon per determinare i vari gironi, con l’aiuto dei nostri colleghi di Mondositiscommesse.it abbiamo deciso di fare una ricerca tra i più importanti siti scommesse aams per capire quali sono secondo i bookmakers le squadre favorite per vincere la Champions.

La squadra favorita in assoluto sembra essere il PSG degli sceicchi, che si sono tolti lo sfizio di mettere sotto contratto niente meno che Leo Messi, e hanno formato una squadra stratosferica con un attacco composto da Messi, Neymar e Mbappè.

Attenzione però al Manchester City di Guardiola, che nell’ultima stagione è arrivato in finale di coppa perdendo contro il già citato Chelsea: secondo i bookmakers sono proprio PSG e City le principali candidate per la vittoria della Champions League 2021/2022

Poco dopo ecco il Bayern Monaco, che tuttavia è leggermente più staccato rispetto alle prime due in termini di quote: i tedeschi sono una squadra che ha sempre fatto bene in Champions e la scorsa stagione ha pagato caro la mancanza di Lewandowski per infortunio nelle semifinali contro il City.

In seguito, in questa speciale classifica, ecco le inglesi Chelsea, Liverpool e Manchester United, con i Red Devils seguiti a stretto giro di posta dalla Juventus per quanto riguarda la quota vincente Champions League. Lontane Barcellona e Real Madrid, che hanno risentito e stanno risentendo di crisi finanziare e societarie davvero senza precedenti e secondo gli addetti ai lavori non andranno lontano in Champions.

In conclusione, sembra che secondo i bookmakers le squadre che si contenderanno la Champions 2021/2022 saranno PSG, City e Bayern Monaco. Ma ovviamente queste sono solamente previsioni e sappiamo benissimo quanto sia difficile vincere la Champions.