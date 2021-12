Cestini stracolmi e immondizia abbandonata sui marciapiedi, ad Avezzano montano le lamentele su rifiuti e degrado

Avezzano. Ne abbiamo parlato più volte già in passato, (articoli disponibili qui – qui e qui) ma questa volta le lamentele vengono da un supermercato in via Vidimari, dove il responsabile del punto vendita ogni mattina, puntualmente, ritrova davanti alle sue vetrine dei rifiuti abbandonati.

Il responsabile del supermercato si lamenta non solo per l’abbandono dei rifiuti, già in forte contrasto con le norme di decoro urbano e di civiltà, ma anche perché quei rifiuti lasciati davanti la sua serranda costituiscono un grave danno d’immagine alla sua attività, in quanto agli occhi dei passanti potrebbe essere considerata responsabile della sporcizia. Più volte la problematica era stata sollevata anche per le vie del centro, dove proprio i cestini ogni giorno vengono presi di mira da incivili, che li usano come una volta venivano usati i secchioni dell’indifferenziata prima che venisse adottato il servizio di raccolta porta a porta. Secchi stracolmi di immondizia e pali a cui vengono appese delle buste dei rifiuti, come già raccontato più volte negli ultimi mesi, e questo ormai accade un po’ dappertutto, anche a pochi passi dalla centralissima piazza risorgimento.