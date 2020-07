Cesa (Udc) inaugura la sede del partito a Chieti. Su Avezzano: l’Udc non ci sarà senza trovare una sintesi

Avezzano. Taglio del nastro in piazza Trento e Trieste a Chieti per la nuova sede dell’Udc alla presenza del segretario nazionale dell’Unione di centro, Lorenzo Cesa, e dei rappresentanti territoriali del partito che per le prossime elezioni comunali di Chieti sosterrà il candidato di centrodestra Fabrizio Di Stefano.

“Scendiamo in campo, coerentemente con le scelte fatte a livello nazionale, accanto a Fabrizio Di Stefano in questa splendida città, per avere una nostra rappresentanza democratico-cristiana all’interno del Consiglio comunale di Chieti e sostenere la difesa dei valori che sono dietro lo scudo crociato: famiglia, fasce deboli e concretezza nell’azione politica”, ha detto Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc.

“Stiamo contribuendo a trovare una sintesi ovunque, ma se ad Avezzano continuerà così, probabilmente l’Udc non ci sarà, perché andare così divisi in un momento tanto delicato per la politica locale, regionale e nazionale, è da irresponsabili. Stiamo lavorando per coagulare tutto attorno a un unico candidato che sappia poi amministrare la città. Nel caso di Chieti non ci sono problemi, perché Di Stefano è una persona di valore, ma ad Avezzano dobbiamo trovare una sintesi, altrimenti l’Udc non ci sarà”.