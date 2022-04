Cerimonia di commemorazione dell’eccidio di Celano, premio “Berardicurti-Paris”

Celano. Cerimonia di commemorazione de “L’Eccidio di Celano”. In occasione della Festa del Lavoro, ci sarà una cerimonia per il Premio Berardicurti-Paris che si svolgerà sabato 30 aprile 2022 dalle ore 10:30.

Il Comune di Celano, intende celebrare e ricordare la memoria dei due braccianti agricoli, Agostino Paris e Antonio Berardicurti, che persero la vita la sera del 30 aprile 1950, in Piazza IV Novembre a Celano, durante una manifestazione organizzata per rivendicare il diritto al lavoro.

Per l’occasione l’Amministrazione comunale ha organizzato un programma di commemorazione.

Questo il programma della giornata:

Ore 10:30: Ricorrenza dell’Eccidio di Celano presso il Cimitero comunale con deposizione

di una corona di fiori;

Ore 11:00: Premio Berardicurti-Paris ai lavoratori presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale;

Ore 12:00: Edizione del concorso “Opera settantesimo anniversario Eccidio di CelanoRiforma Agraria”: Premio agli alunni per il miglior disegno realizzato presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale;

Ore 18:00-21:30: Musica lungo le antiche mura del Castello Piccolomini di Celano