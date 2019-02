Cerimonia d’apertura per il quinto meeting della Città di Avezzano “Cecchini Di Matteo”

Avezzano. Presentato questa mattina in Municipio, alla presenza dell’assessore allo sport Crescenzo Presutti, il 5° meeting Città di Avezzano “Cecchino Di Matteo”, patrocinato per il secondo anno consecutivo dal Comune di Avezzano. L’evento si terrà domani al Pinguino Village di Avezzano.

Sono circa 300 i giovani atleti attesi in città provenienti da ogni angolo d’Italia. “Questo è un evento sportivo di particolare importanza” ha aggiunto Cristiano Carpente, presidente regionale della FIN. A illustrare lo svolgimento della manifestazione si sono susseguiti la presidente della Pinguino Daniela Sorge, il direttore tecnico Nazzareno Di Matteo e Mario Paris, coach e organizzatore della manifestazione sin dalla prima edizione. Grande entusiasmo, nell’aula consiliare, da parte della delegazione dei ragazzi, i magnifici esordienti della Pinguino, struttura ormai nota ben oltre i confini regionali, di cui è ormai vero e proprio punto di riferimento.

Un ringraziamento speciale, da parte degli organizzatori, è stato rivolto ai genitori degli atleti per il sostegno offerto ai loro ragazzi e per i sacrifici che affrontano affinché i loro figli possano praticare questo sport così impegnativo. “Forse non tutti diventeranno campioni – ha concluso l’assessore Presutti, auspicando comunque che possano far valere il loro talento – ma il nuoto aiuta a diventare campioni soprattutto nella vita quotidiana, perché insegna il sacrificio, la tenacia e la competizione, in primo luogo con noi stessi. Lo sport ci rende migliori, abbatte le barriere, ci offre opportunità di crescita culturale prima ancora che sportiva e crea quello spirito di squadra e in senso lato di appartenenza che è quell’ingrediente fondante di cui troppo spesso è carente la società moderna”.