Cerchio, stop al servizio di trasporto scolastico: l’autista dello scuolabus è in isolamento volontario

Cerchio. Il servizio di trasporto scolastico di Cerchio per gli alunni delle scuole materna, elementare e media è sospeso a partire dal 26 ottobre, fino al 30 ottobre. Ad annunciarlo è il sindaco, Gianfranco Tedeschi.

“L’autista dello scuolabus è in isolamento volontario, concordato con me e con il proprio medico di base, perché ieri sera ha soccorso e portato in ospedale – quindi ha avuto un contatto – un parente di Cerchio, risultato successivamente positivo al Covid-19″ spiega il sindaco. “Il servizio potrà riprendere non prima di lunedì 2 novembre, dopo aver verificato l’esito del mini tampone e sempre dopo aver avuto l’autorizzazione formale del medico. Per i ragazzi delle medie stiamo verificando la possibilità di garantire il servizio con il pulmino piccolo” conclude Tedeschi.