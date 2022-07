Cerchio, la risposta del sindaco Gianfranco Tedeschi a Officina 2026

Cerchio. Una risposta chiara e semplice quella del primo cittadino di Cerchio a Officina 2026, non senza un pizzico di ironia. “Dimenticano questi signori che a ottobre 2021 proprio per questo modo di fare, che caratterizza alcuni personaggi da venti anni, il popolo con espressione amplissima e democratica ha scelto il sindaco e il vice sindaco Mancini”, ha precisato in una nota Gianfranco Tedeschi, “per questa stessa indagine, già nel 2016 l’attuale e l’allora capo gruppo di minoranza ha chiesto le mie dimissioni da sindaco. Ma nel mentre, sono trascorsi ben sei anni e circa sette e mezzo dall’inizio delle indagini, che ancora non hanno definito nulla ma solo ipotesi da effetto mediatico – senza nessuna prova”.

“Sono passati oltre sette anni”, ha proseguito Tedeschi, “e mi sembra pacifico che se ci fossero stati prove e fatti certi non sarebbe trascorso tutto questo tempo, come spesso è successo in altre realtà. È bene ricordare ai Consiglieri di Officina 2026 (che hanno memoria corta, falsa moralità e gratuita cattiveria) che le istituzioni sono tutelate fortunatamente dalla legge e non da loro. Ed è bene anche evidenziare e ricordare, che le istituzioni Comunali sono per legge rappresentate esclusivamente dagli eletti dal popolo.

Come dichiarai il 25/10/2016 non c’erano allora e ancora più certo oggi non ci sono fatti che costituiscono reato, ma come è spesso capitato in venti anni di pubblico amministratore solo “false ipotesi che non costituiscono reato. Agli amici di Officina 2026 garantisco ancora oggi, come ho fatto nel 2016 che rispetteremo come sempre scrupolosamente la Legge, che impone un esito giudiziario per chi è indagato, anche alla luce delle esperienze ormai consolidate del passato dove “nei giornali ti scrivono accuse con ipotesi laboriose” e poi nel giudizio vero si esce sempre con nulla di fatto”.

“Pieno ed assoluto rispetto dei Giudici, pieno ed assoluto rispetto della Legge e pieno ed assoluto rispetto dell’esito delle democratiche elezioni di ottobre 2021. Con chi aspira “a decapitazioni giudiziarie o personali del sindaco”, li invito a rispettare la legge e l’esito democratico delle elezioni. Rispettare il popolo mettendo da parte “i facili giudizi ed i falsi moralismi”. Rispettare, come recita la nostra Costituzione il cittadino Tedeschi / Mancini / Falcone / ed altri che sono fino a prova contraria oneste persone che a differenza loro sono stati eletti per rappresentare le istituzioni locali “senza oscure congetture o giudizi falsi e privi di ogni rispetto della persona. Cerchio 2031 sarà un nuovo momento di giudizio democratico (le prossime elezioni comunali) e lì racconteremo e ricorderemo “ogni cosa” e il popolo saprà di nuovo giudicare ognuno”.