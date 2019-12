Cerchio, i lavori avviati dall’amministrazione comunale. Il sindaco Tedeschi: Cerchio sempre più bello

Cerchio. Cerchio sempre più un cantiere aperto, grazie all’amministrazione comunale guidata da Gianfranco Tedeschi. Tanti i lavori iniziati e quelli che sono stati definiti e affidati, come quelli per la palestra comunale in località Giardino (struttura al servizio del nuovo plesso scolastico); realizzazione di una tendostruttura in località Orto Sereno; completamento lotto A del nuovo plesso scolastico.

“È stata anche indetta la gara pubblica per il primo lotto – messa in sicurezza e riqualificazione energetica dell’impianto sportivo in località Santa Monica, il campo sportivo comunale “Giuseppe Tofani”” spiega il sindaco Gianfranco Tedeschi. “Con il bilancio preventivo già approvato dal consiglio comunale il 23 dicembre 2019, possiamo tra le tante iniziative, procedere rapidamente. Entro il 15 febbraio verrà indetta la gara per il secondo lotto per il campo sportivo comunale “Giuseppe Tofani”, la realizzazione del campo sintetico”.

“Ogni cosa accade se pensata, programmata e voluta. Grazie a tutto il consiglio comunale, per il lavoro che continua a portare avanti senza sosta. Presto riferiremo di altre iniziative su cui stiamo lavorando, interventi di grande rilievo per la nostra bellissima comunità. Cerchio sempre più bello” conclude il sindaco.