Cerchi qualcosa che tonifichi, dimagrisca e diverta? La Poisonbox è tutto questo e altro ancora

Se pensi che l’estate è lontana e che hai ancora molto tempo a disposizione prima di rientrare in quei pantaloni che ormai da tempo hai abbandonato sul fondo dell’armadio ti sbagli di grosso. La bella stagione è ormai dietro l’angolo e poi rimetterti in forma è un impegno che devi prendere per te stesso e con te stesso.

Non serve cercare una dieta miracolosa o qualche crema che promette effetti strabilianti. Per stare bene, dentro e fuori, bisogna rimettersi in movimento e riacquistare una certa dinamicità. Ad Avezzano è arrivato un modo nuovo di allenarsi. Evolution fitness Avezzano ha deciso di trovare un’attività che coniuga lo sport e il divertimento. Si tratta della Poison boxe®, l’originale corso, unico nel suo genere in Abruzzo, grazie al quale ci si allena attraverso la hiit trainig.

“In questo periodo stiamo riscontrando da parte dei nostri soci la voglia di tornarsi ad allenare”, ha commentato Gianpiero Contestabile founder Evolution fitness Avezzano laureato in scienze motorie e fisioterapia, “dopo molti mesi di incertezza e di preoccupazioni c’è voglia di ripartire. Nel nostro club offriamo sempre una varietà di allenamenti unici, dove garantiamo una combinazione di sport e divertimento. In tantissimi stanno scegliendo la Poison boxe, una lezione dove le componenti aerobiche/anaerobiche alternate insieme ad un alternarsi di movimenti di boxe ed esercizi funzionali consentono di plasmare il corpo aumentando resistenza, forza e flessibilità”.

Se si ha voglia di rimettersi in gioco e di staccare un po’ la spina questa nuova disciplina fa al caso vostro. Grazie alla preparazione del personale della Evolution fitness – professionisti laureati in scienze motorie e fisioterapia – tutti coloro che entreranno nel corso saranno seguiti passo passo e potranno vedere già da subito i primi risultati sul corpo e sulla mente.

“Ogni lezione è una vera e propria avventura che facciamo insieme”, ha continuato Contestabile, “non diamo solo la possibilità ai nostri clienti di allenarsi, ma di vivere ogni volta una vera e propria esperienza grazie a una fusione tra boxe ed esercizi a corpo libero, una lezione adrenalinica e come sempre nella storia dell’Evolution fitness innovativa”.

Le lezioni sono aperte a un massimo di 15 persone. Si tengono in un’ala della palestra di circa 300 metri quadrati con musica ed effetti visivi. Le emozioni e le sensazioni cambiano di volta in volta, come anche la combinazione degli esercizi, pensati per vivere sempre lezione come un vero e proprio viaggio.

CONSUMO CALORICO

Adesso parliamo del consumo calorico che sarà elevatissimo. Perché appunto anche l’attività cardiaca sarà elevata, verranno sprigionate nel tuo corpo dopo l’allenamento molte endorfine che ti aiuteranno a essere felici e vigorosi! I benefici muscolari, attraverso questo allenamento, saranno evidenti già dalle prime lezioni. Il tuo corpo risulterà più asciutto tonico e veloce, come i veri atleti! Le tue articolazioni trarranno un enorme beneficio anche il tuo miglioramento basale (consumo calorico a riposo) sarà evidente. Molti studi hanno dimostrato che il tuo corpo potrà bruciare fino calorie fino a 12 ore dopo la sessione di allenamento, questo fenomeno vieni chiamato Epoc!.

CHI PUO’ PARTECIPARE?

Tutti donne uomini e ragazzi. Del pugilato si prenderanno solo i movimenti, quindi non ci sarà nessun tipo di contatto ma solo tanto, tanto divertimento! Ogni lezione durerà 60minuti. “Le tue esperienze come campione mi aiuteranno”, ha evidenziato Contestabile, campione italiano ed europeo di boxe medaglia di bronzo al valore atletico, “sicuramente avrò delle leve per rendere l’apprendimento di alcuni movimenti più facile. E poi a tutti piace essere allenati da un vero campione, ma la cosa che mi preme sottolineare è che non basta l’esperienza ma anche un adeguato percorso di studi per arrivare a creare e progettare una lezione simile”.

COME ISCRIVERSI?

Basta chiamare il 371 351 4484 o visitare il sito www.evolutionfitnessavezzano.it per provare un’emozione unica! Avrai bisogno di un asciugamano, guanti da boxe e acqua per idratarsi durante l’allenamento. Le lezioni, tenute dal personale qualificato della struttura Pasqualina Proietti, Sandro Mattioli e Fernanda Barros il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19.10 – 20.10. Molti altri corsi sono previsti poi dalle 13/13.30 alle 14.30 e nel pomeriggio.

GUARDA IL VIDEO

#adv