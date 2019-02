Cercasi webmaster per un’azienda di informatica nella Marsica, ecco i requisiti richiesti

Avezzano. Si cerca un webmaster per un’azienda con sede nel comune di Civitella Roveto. Il centro per l’impiego di Avezzano cerca una risorsa che dovrà occuparsi della progettazione, dello sviluppo, del posizionamento, dell’amministrazione e della gestione di un sito e-commerce aziendale. Dovrà studiare il mercato e sviluppare i rapporti commerciali tramite web. Requisiti indispensabili: esperienza lavorativa come webmaster, web designer, web developer, seo specialist, web marketer, titolo di studio: diploma, conoscenza buona della lingua inglese, patente B e auto propria, conoscenze informatiche: HTML e sviluppi livello ottimo, XML e sviluppi livello ottimo, CSS e PHP livello ottimo e JAVA SCRIPT livello ottimo.

Tipologia contrattuale: non definita, tempo pieno. Per le candidature occorre inviare il curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: cpiaz@provincia.laquila.it, precisando il codice dell’offerta Cod. AZ090041. Per informazioni telefonare al seguente numero Tel.0863/410536