“C’era una volta il crimine”, a Magliano una serata con il Drive in: come partecipare

Magliano de’ Marsi. L’associazione Beach Volley Magliano de’ Marsi, insieme all’amministrazione comunale, organizza una serata con il Drive In. L’appuntamento è per mercoledì 10 agosto, alle 21. L’inizio del film è previsto alle 22.

L’ingresso all’aria allestita per l’occasione è gratuito ma con consumazione obbligatoria. L’appuntamento è in via San Pietro. Il film in programmazione è la brillante commedia “C’era una volta il crimine”.