Centro vaccinale Avezzano, rischio chiusura: “Asl1 e assessore non trovano soluzioni”

Avezzano. “Sono passati oltre quattro mesi dalla mia richiesta di chiarimenti sul futuro del centro vaccinale marsicano situato ad Avezzano ma, nonostante le rassicurazioni della Asl 1, continuano ad arrivarmi denunce e segnalazioni da personale e cittadini sul suo presunto trasferimento in luogo da destinarsi. Il rischio di interruzione dei servizi nell’Hub di Avezzano è inaccettabile e davanti a questa eventualità si può solo constatare l’ennesima incapacità dell’Assessore Verì e della direzione Asl1 di trovare una soluzione percorribile e stabile che ricada all’interno del Comune più popoloso e facilmente raggiungibile del territorio, come invece è stato fatto per le sedi di Sulmona e L’Aquila”. Ad affermarlo è il Consigliere regionale Giorgio Fedele.

“Non ci sono giustificazioni”, continua, “il Comune, proprietario dell’Immobile in via Fucino in cui attualmente è ospitato il centro, aveva avvisato da tempo gli organi competenti che la struttura potrebbe essere destinataria di fondi del PNRR per una sua riqualificazione e per questo avrebbe ufficialmente richiesto alla Asl di restituire i locali e trovare una soluzione alternativa. Come sempre Regione Abruzzo e Asl 1 però sono rimasti a guardare e su Avezzano non sembra abbiano trovato alcuna soluzione. A pagare la loro inefficienza sono i cittadini e gli operatori sanitari che svolgono servizio nell’Hub e che ancora non sanno quale sarà il loro destino nel prossimo futuro. Se il centro vaccinale di Avezzano dovesse essere chiuso, e trasferito altrove, i primi a pagare per l’ennesima disattenzione di chi è ai vertici della gestione sanitaria abruzzese saranno le persone più fragili che, per età o particolari patologie, necessitano della maggiore copertura vaccinale possibile. Un eventuale trasferimento del servizio in località meno centrali e raggiungibili di Avezzano, rispetto all’intero territorio marsicano, non farebbe che aggravare la situazione già difficile. L’assessore Verì deve immediatamente intervenire e attuare le indagini all’interno della Asl 1 per comprendere cosa è accaduto fino a oggi e trovare una soluzione. La situazione incresciosa che si è creata rappresenta l’ennesimo schiaffo alla Marsica da parte della Giunta Marsilio che continua a mostrare disinteresse soprattutto in ambito sanitario, ma non solo in quello, rispetto ai bisogni del territorio. Mi aspetto un chiarimento urgente e che questa vicenda venga chiusa in brevissimo tempo sono già passati troppi mesi”.