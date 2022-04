Centro taekwondo Celano: Ciccarelli, Scamolla e Fegatilli sono 3 titoli vicecampioni Italia juniores (foto)

Celano. Un anno da incorniciare, dopo i titoli Italiani conquistati nelle categorie Seniores e Cadetti il Centro Taekwondo Celano, dei maestri Ennio e Calvino Cotturone, società medaglia al valore sportivo che vanta titoli Europei, Internazionali e Italiani si conferma fucina di Campioni anche nella categoria Juniores.

La società celanese continua a sfornare Campioni che vestiranno come in passato la maglia della Nazionale Italiana. Dopo gli argenti conquistati agli Internazionali di Belgio storica la medaglia di bronzo conquistata da Alice Baliva dopo un incontro tiratissimo e vinto meritatamente, i titoli Italiani conquistati da Samuele Baliva categoria seniores e Mario Ciccarelli categoria cadetti, arrivano altri successi al Campionato Italiano juniores di Fondi svoltosi il 3 e 4 aprile.

Ivana Ciccarelli dopo una gara condotta magistralmente e 4 incontri sostenuti conquista una storica medaglia d’argento laureandosi vice Campionessa Italiana e confermandosi tra le più forti d’Italia in categoria. Francesco Scamolla , giovane atleta ma con un palmares già invidiabile, ha già vestito la maglia della Nazionale Italiana, Campione d’Italia nel 2021, ha già partecipato a diversi Campionati Europei con la Nazionale Italiana dopo quattro incontri vinti si laurea Vice Campione Italiano confermandosi atleta di spessore Internazionale. Luigi Fegatilli già Vice Campione Italiano 2021 categoria cadetti conferma il suo stato di forma e conquista il titolo di Vice Campione Italiano anche nella categoria juniores. Mario Ciccarelli già Campione Italiano categoria cadetti 2021 conferma di avere talento vincendo ben due incontri fermandosi in semifinale per un sol punto dopo aver condotto l’intero incontro in vantaggio. Vittoriano Tirabassi ad un passo dal disputare la finale dopo una gara eccellente e due incontri vinti conquista un ottimo bronzo. Nicolas Esposito e Alice Baliva si fermano ai quarti di finale i due atleti non erano nelle migliori condizioni fisiche. Buona la prova di Alessio Fosca alla sua prima esperienza da juniores, Giada Piccone e Serena Tirabassi che rientrano nelle competizioni dopo una lunga assenza.

Il maestro Calvino Cotturone è soddisfatto per i risultati ottenuti e la prova brillante dei ragazzi: “Continuiamo a formare atleti di alto livello. La nostra forza è sempre stato il vivaio che negli anni ho sempre seguito personalmente con passione e dedizione, come è stato per i loro predecessori che hanno conseguito titoli Italiani ed Europei oggi stiamo crescendo i campioni di domani”.