Centro raccolta rifiuti a Carsoli, tuona D’Antonio: esigenza inderogabile, ma sindaco impegnato in manovre preelettorali

Carsoli. Il consigliere capo gruppo di minoranza Domenico D’Antonio interviene in merito al centro raccolta rifiuti di Carsoli. “Il periodo estivo sta per arrivare e cresce l’esigenza di un centro raccolta rifiuti, un’isola ecologica, soprattutto dopo l’attivazione della raccolta differenziata”, ha commentato D’Antonio, “la realizzazione di quest’opera fu finanziata all’Aciam dalla Regione durante l’amministrazione Mazzetti, e durante la nostra amministrazione riuscimmo a far girare detto finanziamento al Comune di Carsoli anche per poterne inserire la gestione all’interno del bando sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti effettuato a fine 2014, in associazione con gli altri Comuni della Piana del Cavaliere.

L’attivazione immediata di tale isola ecologica favorirebbe anche il contenimento e la riduzione della pratica incivile di abbandonare i rifiuti per strada creando mini discariche abusive. Ora non si comprende per quale motivo quest’opera, anch’essa completamente ereditata dalle amministrazioni precedenti, non venga, da parte della sindaca Nazzarro, aperta e messa a disposizione della cittadinanza pur essendo state da tempo realizzate ed ultimate tutte le opere inserite nel progetto. Il collegamento dello scarico delle acque chiare anch’esso è stato completato e la strada di avvicinamento è, comunque, praticabile anche se, con una programmazione adeguata, poteva essere meglio sistemata ed asfaltata essendo il costo della sistemazione a carico del Comune. Abbiamo assistito in questi quattro anni di amministrazione a comportamenti strambi, immotivati e contorti da parte dell’amministrazione Nazzarro; ci nasce, quindi, legittimamente il dubbio che il ritardo nell’apertura sia voluto per confondere i cittadini e poter pubblicamente affermare, in maniera artatamente strumentale e scorretta, che la colpa delle lentezze e dei ritardi sia da addebitare alla precedente gestione dell’ufficio tecnico mentre ora tutto corre veloce. Caro sindaco, ormai conosciamo i tuoi trucchetti e le tue manovrine; lascia da parte i calcoli pre-elettorali ed opera nell’esclusivo interesse dei cittadini come dovrebbe fare ogni Sindaco. Appunto, dovrebbe”.