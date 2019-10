Pescina si prepara a inaugurare il nuovo centro di raccolta comunale, servirà per ingombranti e rifiuti speciali

Pescina. Sono in fase di ultimazione i lavori per il nuovo centro di raccolta comunale di Pescina. La struttura, finanziata in parte dalla regione Abruzzo con 200mila euro e per la restante parte, 85mila euro dal Comune, permetterà di portare avanti al comune della Marsica orientale il sistema porta a porta che in pochi anni ha ottenuto un’ottima percentuale di differenziata.

Soddisfatto il primo cittadino Stefano Iulianella già pronto a tagliare il nastro della struttura che si trova all’ingresso del paese nell’aria artigianale. Nel centro verranno raccolti ingombranti, i rifiuti speciali, sfalci e potature.