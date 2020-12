Centro polio Avezzano, dopo 40 anni di servizio va in pensione l’impiegata Giovagnorio

Avezzano. È stata salutata questa mattina dai colleghi, che l’hanno ringraziata non solo per l’impegno profuso per tanti anni di attività ma anche per l’empatia e la simpatia che ha sempre riservato per tutti loro e per l’utenza che ogni giorno frequenta la struttura riabilitativa della Asl, ad Avezzano.

Va in pensione, dopo 40 anni di attività, Rossana Giovagnorio, impiegata dell’area amministrativa del servizio di riabilitazione del centro polio.

“Finalmente potrà godere il riposo di una meritata pensione”, commentano i colleghi, “ma mancherà a noi tutti quella che ormai al centro polio di Avezzano era diventata una vera e propria istituzione”.