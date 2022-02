Centro Italia Nuoto, si chiude un Meeting di grande spessore per organizzazione e risultati

Avezzano. Nelle acque della piscina comunale di Avezzano si è concluso oggi il Meeting di Carnevale. Organizzato dal Team Centro Italia Nuoto in collaborazione con il Centro Italia Nuoto,un meeting di grande spessore per organizzazione e risultati, tappa prestigiosa ed essenziale per la stagione in vista dei prossimi Campionati Italiani.

Entusiasmo ed applausi per le prestazioni degli atleti e delle atlete e per i test significativi che hanno messo in evidenza il loro spessore. Quarto posto in classifica su 27 società provenienti da tutto il centro ITALIA lasciandosi alle spalle altre 23 società con atleti di prestigio e livello nazionale considerevoli.

Tutti pronti ad affrontare ora i prossimi impegni in agenda per il Nuoto e la Pallanuoto e i numerosi eventi organizzati proprio dal Centro Italia Nuoto.

I ragazzi sono attorniati dai loro tecnici che curano ogni dettaglio per avere i risultati migliori: Andrea Caldarelli, responsabile settore nuoto; i tecnici Riccardo Rossi, Francesco Ulto e Maria Luigia Montuori; i preparatori Stefano Silvestro, Monica Polesini, Gianluca Valente e Martino Desideri.