Centro impiego Avezzano, ecco le figure ricercate e come candidarsi

Avezzano. Offerte di lavoro pervenute presso il Centro per l’Impiego di Avezzano.

Si ricerca un sistemista Linux-integrazione e manutenzione software. le attività da svolgere saranno integrazione, validazione e manutenzione dei sistemi software del segmento di terra del programma spaziale Europeo denominato “Galileo”. I requisiti indispensabili sono esperienza come sistemista Linux; laurea in informatica/materie scientifiche; conoscenza livello C1 lingua inglese; conoscenza livello ottimo Sistemi Linux; conoscenza livello buono Database/SQL; conoscenza livello sufficiente Networking; conoscenza livello buono Shell Scripting; patente B; iscrizione art.1 L.68/99 (categorie protette). Si offre contratto a tempo indeterminato pieno. Per le candidature inviare il curriculum

vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected] Scadenza offerta di lavoro 10.07.2021

Si ricercano 2 elettricisti. Le attività da svolgere saranno realizzazione impianti elettrici videosorveglianza-antintrusione-antincendio- cablaggio strutturato. Tra i requisiti richiesti ci sono esperienza lavorativa come Elettricista (requisito indispensabile); diploma di maturità; conoscenza livello base della lingua inglese; conoscenza livello base del Pacchetto Office; possesso certificati di qualifica (requisito preferibile). Si offre contratto a tempo determinato per 3 mesi pieno. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected] Scadenza offerta di lavoro 03.07.2021

Si ricerca un capocantiere elettricista. I requisiti richiesti sono esperienza lavorativa come capocantiere elttricista da almeno 15 anni (requisito indispensabile); diploma di maturità; conoscenza livello base della lingua inglese; conoscenza livello base del Pacchetto Office; possesso certificati di qualifica (requisito preferibile). Si offre contratto a tempo determinato per 3 mesi pieno. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected] Scadenza offerta di lavoro 03.07.2021

Si ricercano 2 termoidraulici. Le attività da svolgere saranno realizzazione impianti idraulici sanitari-riscaldamento-condizionamento. I requisiti richiesti sono esperienza lavorativa come Idraulico/Termoidraulico (requisito indispensabile); diploma di maturità; conoscenza livello base della lingua inglese; conoscenza livello base del Pacchetto Office; possesso certificati di qualifica (requisito preferibile). Si offre contratto a tempo determinato per 3 mesi pieno. Per le candidature inviare il curriculum vitae (in formato PDF) al seguente indirizzo e-mail: [email protected] Scadenza offerta di lavoro 03.07.2021