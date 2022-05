Centro estivo, scuola nuoto e Village: l’estate Pinguino sta per ripartire

Si avvicina l’estate e il centro Pinguino è pronto a inaugurare una stagione piena di attività. Quando il caldo torna ad essere protagonista, la possibilità di proporre iniziative all’aria aperta volte a garantire benessere psicofisico a grandi e piccini diventa più ricca.

L’Estate Pinguino è infatti un’avventura tutta da scoprire, un viaggio da intraprendere dove sport, sole e divertimento accompagnano le numerose novità che vengono presentate. Tre sono i settori che caratterizzano la stagione.

In questo appuntamento li andremo a conoscere più da vicino per poi approfondirli nel corso dei prossimi mesi.

Pinguino Village.

Estate vuol dire Pinguino Village: da sempre un punto di riferimento per trascorrere una giornata all’aperto tra piscina, sole e relax. Un’ampia area verde, dove è possibile fare attività in acqua, sia per grandi che per piccini grazie alle diverse tipologie di vasche esterne presenti. Ingressi giornalieri o abbonamenti estivi, a voi la scelta; il divertimento è in entrambi i casi garantito.

Scuola nuoto estiva.

Oltre a poter usufruire delle piscine esterne grazie al ritorno delle belle giornate, il centro Pinguino propone una scuola nuoto estiva da svolgere all’interno della struttura. Si tratta di un corso intensivo di nuoto al coperto sia per adulti che per bambini.

Centro Estivo.

Per i bambini dai 4 ai 13 anni, l’estate può essere trascorsa insieme al centro estivo Pinguino, tra attività all’aria aperta e sport in compagnia dei tutor che si prenderanno cura di loro.

Con l’estate dal centro Pinguino proseguono tutte le tradizionali attività invernali, così come tutto ciò che gira intorno all’acqua fitness, ma si apre anche un’altra finestra. Complice il caldo, diverse saranno le manifestazioni che verranno organizzate: da feste, eventi musicali, rappresentazioni teatrali ad altre iniziative che si appoggeranno anche al settore di ristorazione interno curato da Rigatoni Village.

“Da noi l’estate”, ha dichiarato il direttore Di Matteo, “è garanzia di divertimento. Far trascorrere giornate all’aperto ai bambini dà la possibilità di far vivere loro nuove avventure e arricchire le loro esperienze di aggregazione e convivialità. Il centro è inoltre attrezzato con il ristorante interno, gestito da Rigatoni Village, che fornisce pasti ideali per la stagione estiva e nonché piatti capaci di accontentare i gusti e le esigenze di tutti”. “Essendo nati per offrire servizi legati al nuoto”, ha dichiarato la presidente Sorge, “anche d’estate la nostra mission rimane lo sport. Al tempo stesso, però, l’estate Pinguino vuole regalare libertà e allegria. Stando all’aperto, infatti, anche alla luce della situazione che abbiamo appena trascorso, si potranno vivere situazioni uniche che contribuiranno alla crescita e formazione dei più piccoli. Ciò, in tutta sicurezza”.

Info e contatti.

L’estate Pinguino partirà dal 2 giugno fino al 31 agosto.

Per maggiori info, chiamare il numero 0863 22000

Vivi l’estate Pinguino