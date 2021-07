Dai una svolta all’estate dei più piccoli con il centro estivo “Oasi Felice” tra sport, natura e divertimento

Mettici una dose di gioco, una di divertimento e un po’ di sport ad accompagnare il tutto ed ecco che il centro estivo “Oasi Felice”, organizzato dal Marsica sporting center di Avezzano, ritorna per dare una svolta all’estate dei più giovani.

Sono proprio questi ultimi ad essere stati tra i soggetti maggiormente colpiti dal lungo periodo di restrizioni legate alla pandemia, che ha messo a dura prova la loro resistenza. Per i piccoli dai 5 ai 13 anni è stato pensato quindi a un centro in cui la condivisione, la socializzazione e la gioia di tornare a vivere momenti di svago insieme risultassero protagonisti. Non senza, naturalmente, il rispetto delle regole anti covid.

L’obiettivo del centro estivo “Oasi Felice” del Marsica sporting center è quello di regalare esperienze ricche di divertimento ai bambini nella tranquillità della natura nonché garantire alle famiglie che si affidano a loro il 100% della sicurezza. “Così come gli scorsi anni”, ha dichiarato il coordinatore del centro estivo Federico Panei, “torniamo ad essere un punto di riferimento per numerose famiglie che vogliono far trascorrere ai propri figli giornate diverse, facendoli immergere in un contesto di fatto di divertimento, sport e natura”.

Tutte le attività, dalle 8.30 e alle 16.30, si svolgono all’interno della struttura sportiva di 22.000 metri quadrati alle pendici del Velino tra piscina, campi di calcetto e calciotto, giardino e club house. Spazi ampi e massimo controllo sono assicurati dagli animatori che si prendono cura dei piccoli dall’inizio alla fine della giornata. Una pausa con pranzo al sacco e una suddivisione dei bambini per piccoli gruppi per eliminare gli assembramenti e seguire di più i ragazzi.

“Per il divertimento ma soprattutto per la formazione dei bambini”, ha continuato Panei, “crediamo che lo sport sia fondamentale. Proprio per questo abbiamo pensato a giornate improntate su svago e attività sportiva. La socializzazione e il confronto tra i più piccoli è sempre un ottimo strumento per la loro educazione. I nostri animatori organizzano momenti in cui si intervallano attività in piscina, giochi di gruppo e tanto altro. In caso di maltempo, poi, tutto si trasferisce all’interno dell’ampia club house dove i ragazzi, tra l’altro, consumano il pranzo al sacco e trascorrono le ore più calde del giorno”.

Marsica sporting center ha strutturato il centro estivo in modo tale da permettere ai genitori dei bambini di scegliere tra diverse formule in base alle loro esigenze. Si va dall’abbonamento stagionale a quello mensile fino a quello settimanale che include l’utilizzo di tutti gli impianti sportivi della struttura. Per andare incontro alle esigenze delle famiglie si è pensato di proseguire le attività fino alla prima settimana di settembre.

Per informazioni è possibile visitare la pagina Facebook o contattare i numeri 3357312860 – 3312706068.