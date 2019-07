Tutto esaurito al centro estivo di Civita d’Antino, giovani impegnati in tante attività tra sport e divertimento

Civita d’Antino. Tantissimi giovani hanno aderito all’iniziativa dell’associazione Web Solution che organizza durante tutto il periodo estivo attività ricreative presso la struttura comunale in piazza Madonna della Ritornata a Civita D’Antino Scalo. I ragazzi che partecipano a tornei di biliardino, Ping pong, calcetto e tante altre divertenti attività non sono solo del Comune di Civita ma anche dei Comuni limitrofi, soprattutto di Morino.

Il presidente dell’associazione Alessandro Babusci ringrazia gli Amministratori di Civita D’Antino e Morino per la disponibilità con l’auspicio che da questa attività ne possano scaturire altre altrettanto importanti per i giovani della Valle Roveto. “È importante impegnare i ragazzi in attività ricreative” replica il Sindaco Sara Cicchinelli “l’occasione è importante per consolidare i rapporti tra le comunità ma anche per far in modo che si possano proporre tante altre iniziative didattiche e formative per i nostri giovani”.