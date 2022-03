Centro del riuso ad Avezzano, se ne parla da anni ma non arriva mai: la “denuncia” del Centro giuridico del cittadino

Avezzano. “Si è scelta un’area che va prima bonificata e dopo se tutto andrà bene si potranno iniziare i lavori. Il materiale rimosso verrà pagato a €/ton 20,20 + IVA, augurandoci che non vengano fuori materiali pericolosi, al momento sono stati impegnati € 43.945,00 e a seguire si dovranno impegnare altri soldi. Il Centro di Raccolta/Riuso verrà realizzato a cura e spese in buona parte della Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l., in virtù degli obblighi contrattuali assunti cinque anni fa, è bene ricordare che ci son voluti cinque anni da parte del Comune di Avezzano per chiudere l’iter della individuazione dell’area”.

A spiegare la storia del centro del riuso in fase di realizzazione ad Avezzano, di cui se ne parla da anni ma di cui non si è mai vista nemmeno l’ombra, è Augusto Di Bastiano, del Centro giuridico del Cittadino.

“Fortunatamente la realizzazione del centro non necessita di gara d’appalto, siamo a ridosso della scadenza dei 5 anni di gestione del servizio da parte della Tekneko (termine entro il quale doveva esse realizzato la struttura) e ancora non si è pronti a consegnare i lavori alla ditta che dovrà realizzarlo perchè si dovrà bonificare l’area che è stata individuata dal comune ,infatti si dovrà liberare l’area individuata dai materiali di inerti scaricati abusivamente nel tempo, e non so come si farà a rispettare la tempistica inerente il co-finanziamento che la Regione Abruzzo ha concesso per l’intervento, in ragione della scadenza del contratto di igiene urbana prevista per il 14.07.2022.

Il Comune di Avezzano ha impegnato solamente € 43.945,00 per la bonifica trovandosi in esercizio provvisorio di bilancio (art. 163 TUEL) , ed anche perchè al momento non essendo possibile quantificare con esatta precisione la spesa necessaria a realizzare la rimozione dei rifiuti perchè si è nella impossibilità di calcolarne esattamente il quantitativo in termini di peso risultando sul terreno una serie di cumuli di difficile misurazione .

Il comune ha impegnato una prima somma di € 39.950,00 comprensiva di oneri per la sicurezza al 2% oltre IVA al 10% per € 3.995,00 per un totale di € 43.945,00 necessaria per la rimozione dei rifiuti presso il sito del nuovo CDR comunale, questo primo intervento servirà poter determinare con maggior precisione il quantitativo di materiali presenti”.