Centro allergologico all’ospedale di Avezzano, mamme con prenotazione trovano la porta chiusa

Avezzano. Ancora disservizi all’ospedale di Avezzano. Stavolta, con tanto di impegnativa timbrata al CUP per “visita pediatrica allergologica” da effettuare il giorno 14/06/2022, una madre si è presentata in ospedale insieme a suo figlio con il trasporto della croce verde Valle Roveto e l’aiuto dell’associazione di volontariato, poichè la donna non può guidare, ed ha trovato, a sorpresa, il centro allergologico chiuso.

In cerca di spiegazioni, la mamma si è imbattuta in un’infermiera che ha confermato l’evidenza: “È chiuso”. Dopo la vana promessa di essere ricontattata, la signora si è vista costretta a prenotare da un’altra parte, all’ospedale di Sulmona, con tempi di attesa miracolosamente non troppo lunghi.

“Grave disagio per le mamme, è stato un viaggio a vuoto” queste le dichiarazioni di una delle madri, proveniente da Civitella Roveto, trovatesi ad affrontare la spiacevole situazione all’ospedale di Avezzano.