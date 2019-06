Conto alla rovescia per l’apertura dei centri estivi nella Marsica, alcune proposte per far divertire i più piccoli

Sante Marie. Tornano i centri estivi per far divertire i bambini all’aria aperta. Chiusi i libri di scuola è tempo di trascorrere qualche giorno con gli amichetti tra laboratori e ludoteche. Sono tanti i Comuni che si sono organizzati con attività dedicate ai più piccoli.

A partire dal primo luglio si aprirà il giardino estivo a Sante Marie organizzato dalla scuola Pio XII in collaborazione con il Comune. “R-estate con noi…” si terrà nel giardino e nelle sale della scuola per l’infanzia e sarà aperto fino al 31 luglio tra laboratori di manualità e creatività, giochi di gruppo, stimolazioni sensoriali e attività motorie. Per informazioni è possibile contattare il numero 348.0603173.

A Tagliacozzo, invece, il Comune con l’associazione Ambrosia onlus terrà il centro estivo “L’allegro draghetto” nella scuola primaria Bevilacqua. Potranno partecipare tutti i bambini dai 3 agli 11 anni tutti i giorni dalle 8 alle 13. Il giardino rimarrà aperto fino al 31 agosto. Per informazioni contattare il numero 338.8155856.

La scuola dell’infanzia di Cappelle dei Marsi, frazione di Scurcola Marsicana, apre le porte al centro estivo “E…state con noi”. A partire da lunedì primo luglio e fino al 31 agosto dalle 8 alle 13 nella struttura di Cappelle dei Marsi si terrà il centro estivo organizzato da “Ambrosia onlus” in collaborazione con la scuola e il patrocinio del comune di Scurcola Marsicana. Tante le iniziative in programma ogni giorno per far divertire i bambini. Sono previste quote d’iscrizione a settimana di 30euro a bambino, se si iscrivono due fratelli il costo totale della settimana è di 50 euro. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 338.8155856.

Anche a Civitella Roveto sarà attivo dal primo luglio il mini club e centro estivo per tutti i bambini del territorio. A organizzarlo la Asd di pallavolo New Volley Avezzano in collaborazione con il Comune di Civitella Roveto. Il giardino verrà aperto da lunedì nel centro sportivo di Civitella Roveto tutti i giorni dalle 8.30 alle 15. Sono previste attività ludico ricreative per i bambini e poi tanto sport per i più piccoli. Per informazioni è possibile contattare il numero 339.8458661. Anche in questo caso sono previsti sconti per il secondo figlio del 50per cento.