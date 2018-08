Centrato il sei da 83 mila euro nella tabaccheria “Corbi” ad Avezzano con il SiVinceTutto

Avezzano. La dea bendata torna a baciare la Marsica e stavolta con una vincita di 83 mila euro nella tabaccheria “Corbi”. SiVinceTutto va a segno, infatti, ad Avezzano dove ieri è stato centrato un ‘6’ da 83.728,79 euro. La schedina vincente è stata giocata alla Tabaccheria Corbi di via Don Minzoni, nel quartiere di Borgo Pineta. Ovviamente resta ancora ignota l’identità del fortunato vincitore, mentre il titolare della tabaccheria, Franco Corbi, esprime grande soddisfazione. ll suo esercizio, uno tra gli storici di Avezzano, non è nuovo a vincite di questo genere e nelle lotterie in generale.

