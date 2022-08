Cento chilometri sul Cammino dei Briganti in 24 ore, ecco l’impresa di Francesco Iannuccelli

Sante Marie. Cento chilometri in un giorno sul Cammino dei briganti. Questa notte, alle 3, Francesco Iannuccelli è partito da Sante Marie per percorrere tutto il Cammino che attraversa l’Abruzzo e il Lazio in meno di 24 ore.

Ad accompagnarlo il suo coach, Sergio Lo Re, nutrizionista sportivo, che in alcuni punti gli consegnerà acqua e viveri per rifocillarsi.

Iannuccelli, classe 1985, dopo aver lasciato il pallone, ha iniziato a correre, è tesserato con la società sportiva USA Sporting Avezzano e impegnato in prima linea con la Protezione civile cinofila di Massa d’Albe per il soccorso dei dispersi in montagna.

Da tre anni e mezzo si divide tra gli sterrati e la montagna cercando sempre di portare a casa emozioni e risultati soddisfacenti. Ha portato con sé un pettorale con il nome di Run4hope, un’associazione di beneficenza impegnata a raccogliere fondi a favore dell’Ail.