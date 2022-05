Cento anni per Vittoria Grossi, una vita tra lavoro e famiglia con Poggetello nel cuore (Video)

Tagliacozzo. Una vita tra lavoro e famiglia, sacrifici e piccole gioie quotidiane. Così Vittoria Grossi è arrivata a 100 anni e per questo grande traguardo tutto il suo paese l’ha festeggiata. La sua casa, nel cuore di Poggetello frazione di Tagliacozzo, è uno dei suoi orgogli insieme ai figli e ai nipoti.

Fin da quando era piccola ha sempre lavorato per aiutare i genitori e poi per mandare avanti la sua famiglia. Il padre aveva una fornace e realizzava i mattoni e lei, insieme ai suoi 4 fratelli, con l’asino li consegnava nei paesi vicini ai vari clienti che li avevano ordinati.

Durante la guerra si fidanzò con Giulio Grossi e il 7 dicembre 1946 si sposarono. Venti anni di matrimonio, due figli Ottavio, recentemente scomparso, e Vincenza, e poi nel 1966 la morte di Giulio che segnò fortemente la vita di Vittoria.

Lei da donna forte non si perse d’animo e andò ad abitare insieme alle tre cognate con la suocera. Le sue giornate erano intervallate dal lavoro nei campi, dalla preparazione del pranzo o della cena, e dalle faccende domestiche. Una vita dura della quale però Vittoria non si lamenta mai, anzi ringrazia Dio per averla fatta arrivare a 100 anni e per la grande festa che le hanno organizzato a Poggetello familiari e amici. Un grande esempio di umiltà e semplicità.