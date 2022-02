Cento anni fa nella Marsica nasceva Romolo Liberale: politico e intellettuale, lottò per i contadini del Fucino

San Benedetto dei Marsi. “Il primo febbraio di cento anni fa nasceva, a San Benedetto dei Marsi, Romolo Liberale, politico, intellettuale e artista, che ha rappresentato e continua a rappresentare un riferimento autorevole per il suo equilibrio, la sua compostezza, la sua passione viva e intensa, la sua saggezza penetrante e aperta.

Cresciuto nell’ambiente antifascista e anarchico del suo paese, animato da figure significative come gli anarchici Francesco De Rubeis e il medico Francesco Ippoliti, dopo il servizio militare diviene segretario della sezione comunista di San Benedetto dei Marsi e consigliere comunale e inizia a collaborare con il quotidiano L’Unità”.

Lo scrive in una nota alla stampa Ilio Leonio, presidente dell’Associazione “Presenza Culturale”.

“Il suo impegno politico, contraddistinto sempre da una intensa e cristallina carica umana e caratterizzato perennemente da una forte tensione al superamento dei muri costituiti dall’intolleranza e dalla faziosità, lo ha visto protagonista in ruoli importanti, a livello locale, regionale e nazionale, nel P.C.I., nella Federbraccianti, nella CGIL, nell’Alleanza contadini, nel Consorzio Nazionale Bieticoltori. Durante le lotte contadine del Fucino ha interpretato un ruolo fondamentale nell’organizzazione degli scioperi e nella gestione delle manifestazioni e ha sperimentato anche il carcere.

Oltre che per l’attività politica, Romolo Liberale viene ricordato come intellettuale, scrittore, storico, critico d’arte e poeta capace di leggere e interpretare la vita e la condizione umana e sociale nella sua realtà più autentica, sempre proiettata nella speranza di un mondo migliore. La sua considerevole produzione poetica è confluita in un volume unico, dato alle stampe dall’Associazione “Presenza Culturale – Amici di Romolo Liberale” e dalla famiglia, corredato da un docufilm in DVD del regista Haydir Majeed, dedicato alla vita e alle opere dell’uomo e del poeta Romolo Liberale.

I ricordi, i segni della sua presenza, le tracce indelebili del suo significativo passaggio nella nostra terra sono riportati in un volume a più voci, con testimonianze e narrazioni delle persone che lo hanno conosciuto e apprezzato, che sarà pubblicato e presentato al pubblico appena le condizioni pandemiche lo permetteranno.

L’Associazione “Presenza Culturale”, creatura di Romolo Liberale, che continua a promuovere, nel solco tracciato dal fondatore, iniziative culturali, concorsi letterari, eventi artistici finalizzati a favorire il pieno riconoscimento e la valorizzazione del primato della persona umana, vuole far sentire ancora, nel centenario della sua nascita, la presenza di Romolo fra di noi e la sua voce che ci incita e ci sprona a coltivare il sogno di un altro mondo possibile, in cui siano pervasivamente affermati i principi di libertà, democrazia, giustizia ed equità sociale”.