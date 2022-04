Cento anni del Pnalm, Mastrella: pronti a presenziare i comuni dove di muove Juan Carrito

Pescasseroli. Cosa ne sarà di Juan Carrito? Per ora nessuno lo sa. Da qualche settimana, dopo la breve pausa nell’area faunistica di Palena nel chietino, è tornato a Roccaraso e si aggira tranquillamente in paese. La sua presenza ha spinto gli amministratori locali a togliere in strada i secchi dell’organico, per impedirgli di mangiare tra i rifiuti, e a invitare i cittadini a non filmarlo e non fotografarlo. Cosa accadrà nelle prossime settimane, però, nessuno lo sa.

“C’è stato un impegno di un anno delle nostre attività a Juan Carrito uno dei cuccioli di Amarena”, ha spiegato Michela Mastrella, capoguardia del servizio di sorveglianza del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, presente all’apertura della tre giorni a Roma per i cento anni del parco nazionale Gran Paradiso e del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, “non sappiamo ancora quale sarà l’impegno futuro. Dopo un breve periodo di cattività è tornato di nuovo libero, e noi siamo disponibili e già operativi a tornare a lavorare su di lui. In questi giorni si sta mantenendo distante dai centri abitati, ma abbiamo già previsto una serie di servizi per presenziare i comuni dove si muove maggiormente”.

Anche Lucio Zazzara, presidente del parco nazionale della Maiella, che dal dicembre scorso si occupa del plantigrado, ha fatto il punto sul futuro del plantigrado.