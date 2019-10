Centauro incastrato tra le lamiere del guard rail, ennesimo incidente al curvone di Pietrasecca

Carsoli. Ennesimo incidente al curvone di Pietrasecca sulla S.S. Tiburtina Valeria. Un motociclista, come da routine si è catapultato in una cunetta dopo aver perso il controllo della moto causa l’alta velocità e la particolare impervietà della curva particolarmente nota proprio per gli incidenti di questa tipologia. Sul posto è intervenuto il 118 di Carsoli per i soccorsi. Il centauro è rimasto incastrato tra la moto e le lamiere del guard rail divelto, ed è stato particolarmente difficoltoso metterlo in sicurezza.

L’equipaggio, ha poi ha provveduto a stabilizzare il conducente per essere poi trasportato all’Ospedale di Avezzano. Si tratta di un ragazzo di 32 anni di Roma. Al momento non è nota ancora la prognosi, ma potrebbe aver riportato diverse fratture corporee.

Intanto sulla Tiburtina Valeria è tutto un rombo, moltissime sono le moto in transito, alcune delle quali rispettano le regole del codice della strada, ma numerose sono le proteste pervenute sempre per la paura che automobilisti e traffico locale riferisce per gli spostamenti domenicali.

Per fronteggiare questo specifico problema la Polizia stradale di Carsoli ha intensificato i controlli e pattugliamenti lungo la S.S. Tiburtina.