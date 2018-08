Centauri pronti per il secondo raduno di moto a Luco dei Marsi

Luco dei Marsi. Tutto pronto per il secondo raduno di moto organizzato dal motoclub “Lupi marsi” di Luco. L’appuntamento è per domani mattina nella centralissima piazza Umberto I°, dove dalle ore 9 partiranno le iscrizioni. Il programma prevede poi la partenza per il giro turistico alle ore 10, a cui seguirà un aperitivo alle ore 11 a Camporotondo e il pranzo alle 13.30, organizzato sempre in piazza Umberto I°.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con il comitato feste patronali di Luco dei Marsi e con il Bar Roma e la quota di partecipazione prevede oltre alla colazione, all’aperitivo e al pranzo, anche una maglia ricordo dell’evento. Il giro turistico è il seguente: Luco – Capistrello – Camporotondo – Tagliacozzo – Cappelle dei Marsi – Magliano de’ Marsi – Forme – Santa Jona – Celano – Avezzano e rientro a Luco dei Marsi. Per chi volesse saperne di più su info o prenotazioni è possibile contattare il numero 338.76.44.105.

