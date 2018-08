Censimento, il comune di Avezzano cerca rilevatori. Domande entro il 30 agosto

Avezzano. Il comune di Avezzano ha emanato un avviso pubblico necessario all’individuazione di 9 figure per l’assunzione del ruolo di Rilevatore per la effettuazione del censimento 2018, come previsto dall’ISTAT.

L’ISTAT ha comunicato che il comune di Avezzano parteciperà alla rilevazione campionaria annuale “Rilevazione Areale” e alla rilevazione campionaria “Rilevazione da lista” da svolgere nel IV trimestre 2018.

La prima consiste nella rilevazione di 152 famiglie presenti in una determinata porzione di territorio consistente in una o più strade, in una o più sezioni censuarie.

La seconda si riferisce invece alla rilevazione di una lista di 838 indirizzi: in entrambe le rilevazioni il lavoro consisterà nello svolgimento di una indagine con somministrazione di questionari ISTAT. Nella rilevazione areale in prima istanza saranno le famiglie a riempire il questionario tramite applicazione web; il rilevatore interviene solo in caso di inerzia della famiglia.

Il Comune provvede alla scelta del personale necessario alla effettuazione delle rilevazioni da individuare tra i dipendenti del Comune che volontariamente decideranno di operare al di fuori dell’orario di servizio, o all’esterno, previa verifica dei requisiti richiesti dall’ISTAT.

Il numero dei dipendenti comunali che ha risposto all’avviso è inferiore al necessario, pertanto si avvia il reclutamento di altre unità esterne al Comune.

Il Comune dovrà provvedere al pagamento delle attività svolte da coloro che realizzeranno le rilevazioni solo dopo che l’ISTAT verserà le relative somme nelle casse comunali.

I Rilevatori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. età non inferiore a 18 anni 2. possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado 3. conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici 4. esperienza in materia di rilevazioni statistiche e di effettuazione di interviste 5. ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 6. godimento diritti politici 7. non aver subito condanne penali 8. cittadinanza italiana o di altro stato membro della UE o regolare permesso di soggiorno 9. Titolo preferenziale: laurea in discipline statistiche, economiche o sociali; precedenti esperienze di supervisione o coordinamento in indagini statistiche.

Gli interessati dovranno far pervenire richiesta di inserimento nel progetto di rilevazione entro il giorno 30 agosto all’indirizzo di posta elettronica: mdesanctis@comuneavezzano.it.

La richiesta dovrà contenere la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti richiesti e dovrà essere completata da indicazioni su precedenti esperienze in materia di indagini statistiche, compresi censimenti, maturata sia in ambito pubblico che privato.