Censimento fotografico, il progetto del fotografo Presutti si sposta a Pescina: sarà per bimbi ucraini

Pescina. “Grande fermento a Pescina per la partenza del Progetto Culturale “ I volti di Pescina tra risorse, vocazioni e talenti”, realizzato grazie alla costante attenzione e sensibilità riservata dalla Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale e dal suo presidente Emmanuele Francesco Maria Emanuele, all’attività di alto profilo culturale prodotta dalla Città”. Lo scrive il Comune in una nota che precisa: “Il Comune di Pescina in collaborazione con il l’Istituzione Culturale del Centro Studi Ignazio Silone e il fotografo del New York Times, Robert Presutti, svilupperà l’interessante progetto di ricerca sociale e culturale con l’intento di definire un censimento fotografico dell’attuale popolazione pescinese”.

Si tratta di un progetto già realizzato a Celano, che ha avuto un grande consenso e che ora si sposta a Pescina.

“La ricostruzione del tutto originale del tessuto sociale, offrirà la possibilità di edificare il ponte dell’ ineludibile continuità culturale, tra un passato reso ancora vivo dall’unicità storica, tradizionale ed artistica ereditata dagli Illustri Concittadini Ignazio Silone e dal Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino e, la costruzione di un futuro proiettato su nuovi orizzonti , a partire da una maggiore consapevolezza del tessuto comunitario, delle preziose risorse, dei talenti e delle vocazioni territoriali presenti”, continua la nota, “conoscere le declinazioni territoriali significa poterle promuovere e valorizzare in maniera maggiormente performante, generando lo sviluppo del senso di appartenenza sociale e di maturazione dell’identità comunitaria che, come sostenuto da Ignazio Silone “ consente di non sentirsi degli estranei nella propria terra”. A tal fine uno studio fotografico temporaneo, diretto e condotto dal fotografo del New York Times, Robert Presutti, sarà allestito dal 16 aprile al 15 maggio, presso Piazza Mazzarino, dal martedì alla domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Le persone saranno invitate a partecipare alla seduta fotografica, portando con sé oggetti o indumenti che rievochino i ruoli svolti nella propria vita lavorativa o in ambito hobbistico”.

“Il progetto si concluderà nel mese di agosto, quando dal 1 al 16, sarà allestita una Mostra Fotografica, presso i raffinati ambienti dello storico Palazzo Palladini-Biondi, in cui alle foto realizzate faranno da cornice gli splendidi camini in marmo”, conclude la comunicazione, “le stanze con pavimenti in cotto ed i suggestivi soffitti affrescati. Il Censimento fotografico, realizzato grazie ad un’esperienza collettiva e di solidarietà, poichè eventuali offerte saranno devolute alla Caritas di Avezzano in favore dei bambini Ucraini, rimarrà un prezioso documento in grado di tradursi in storia di una Comunità”.

