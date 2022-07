Cena solidale con padre Beniamino Resta, missionario in Brasile

Avezzano. Padre Beniamino Resta, missionario in Brasile, dopo tre anni è tornato in Italia. Il covid e la crisi economica hanno messo a dura prova le sue parrocchie di Itaquaquecetuba, comune del Brasile di 375.550 abitanti nello Stato di San Paolo, e le tante attività promosse dal sacerdote e dai volontari.

Proprio per sostenere la missione l’associazione “Dona un sorriso. Infanzia Missionaria Brasile”, nata per dare una mano a padre Beniamino, ha organizzato una cena solidale. Sarà l’occasione per rincontrare il religioso e per ascoltare le tante iniziative che sta cercando con tanto sacrificio di portare avanti nelle sue parrocchie.

L’appuntamento è per venerdì 22, alle 20, alla pizzeria “il Sughino” di Avezzano. Per informazioni e prenotazioni 3460191337 oppure 3332326809.