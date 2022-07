Cellulite: carbossiterapia vs mesoterapia, quale scegliere?

Carbossiterapia o mesoterapia? Questi due trattamenti sono due classici nel mondo della medicina estetica per il trattamento della cellulite.

Il dottor Pietro Cunsolo, chirurgo esperto in medicina estetica presso la clinica MarianettiMed di Avezzano, ci racconta cosa caratterizza ciascuno di questi trattamenti e quale scegliere in base agli obiettivi da raggiungere, all’area da trattare o alle caratteristiche del paziente.

E’ MEGLIO LA CARBOSSITERAPIA O LA MESOTERAPIA?

Sicuramente in più di un’occasione avrete sentito parlare di carbossiterapia o mesoterapia e dei buoni risultati che si possono ottenere con entrambe le tecniche. Quindi, carbossiterapia o mesoterapia, quale scegliere?

Innanzitutto, è bene tener presente che entrambi i trattamenti sono indicati per il trattamento della cellulite. I due trattamenti funzionano positivamente, garantendo risultati ottimali nel trattamento dei diversi stadi della cellulite. La scelta tra l’uno e l’altro dipenderà dalle raccomandazioni di ciascun medico, dalle caratteristiche di ciascun paziente, dall’area da trattare e dagli obiettivi da raggiungere.

Inoltre, a volte la combinazione di carbossiterapia e mesoterapia si rivela un trattamento d’urto ideale per combattere la cellulite in modo più efficace. Pertanto, l’utilizzo di entrambe le tecniche agisce efficacemente contro cellulite, adipe localizzato e flaccidità in genere.

Per quanto riguarda la forma di intervento, entrambi i trattamenti vengono effettuati attraverso fini iniezioni con cui stimolare la circolazione cellulare e l’ossigenazione dei tessuti.

A COSA SERVONO QUESTI TRATTAMENTI?

È importante identificare le caratteristiche principali che definiscono ciascuna tecnica e in quali casi l’una o l’altra è più indicata:

Carbossiterapia

La carbossiterapia consiste nell’infiltrazione sottocutanea di anidride carbonica attraverso piccole iniezioni. È importante adattare la quantità, la temperatura e il tasso di CO2 iniettata alle condizioni e alla situazione di ciascun paziente. Nelle zone del viso, con la carbossiterapia il paziente può migliorare la produzione di collagene, l’elasticità dei tessuti e la qualità della pelle; Nelle zone del corpo come i glutei o le gambe si riduce la cellulite e si elimina parte del grasso localizzato. Può essere applicato su altre zone del corpo come cosce, braccia o addome, polpacci e persino sul décolleté, dove può comparire anche la cellulite.

I benefici della carbossiterapia si ottengono grazie al miglioramento della circolazione e del flusso sanguigno che avviene con la sua infiltrazione. Può eliminare considerevolmente la cellulite e migliorare lo stato della pelle in generale producendo un aumento della vascolarizzazione della cute e del tessuto adiposo trattati. Un’altra applicazione molto interessante della carbossiterapia è nel trattamento dell’alopecia androgenetica, poiché può favorire un miglioramento della qualità e quantità dei capelli grazie all’aumento del flusso sanguigno.

Per cosa è indicata la carbossiterapia

Migliora i risultati della liposcultura con applicazioni prima e dopo.

Rafforza la pelle contro la flaccidità

Riduce le adiposità localizzate.

Fibrosi e aderenze.

Combatte le smagliature.

Mitiga la cellulite.

Combatte l’acne.

Trattamento colorante occhiaie.

Ringiovanimento del viso.

Trattamento doppio mento.

Effetto anti-caduta per i capelli.

Mesoterapia

Con la mesoterapia si può inoltre ottenere un miglioramento della qualità della pelle e una notevole riduzione della cellulite. Il trattamento induce un aumento del metabolismo dei tessuti che porta allo smaltimento di tutte quelle sostanze che si sono accumulate all’interno delle cellule e che normalmente l’organismo non riesce a smaltire. Come la carbossiterapia, la mesoterapia viene eseguita attraverso l’infiltrazione di diverse sostanze che migliorano la vascolarizzazione, migliorano la componente fibrosa e drenano il grasso dalla zona da trattare. La mesoterapia è una tecnica frequentemente indicata in aree come glutei, addome e cosce.

Prima di iniziare la mesoterapia, è necessario che un medico esperto definisca l’area da trattare. Successivamente si può iniziare ad applicare il prodotto determinato mediante piccole iniezioni nella zona che si vuole trattare della cellulite. La durata del trattamento è di circa 30 minuti ed in ogni seduta possono essere applicate una o due fiale di prodotto, sempre a seconda del caso di ogni paziente e delle sue esigenze.

La mesoterapia è anche un trattamento che viene applicato per prevenire l’invecchiamento del viso, migliorare le rughe e il rilassamento cutaneo e ottenere una rivitalizzazione globale della pelle del viso.

Tra le sostanze più utilizzate per questo trattamento ci sono: acido ialuronico, cocktail vitaminico, aminoacidi, antiossidanti, oligoelementi, silicio Organico, che permette di dare una struttura più solida al collagene.

Per cosa è indicata la mesoterapia:

Combattere il rilassamento cutaneo.

Eliminare la cellulite.

Rafforzare e modellare specifiche aree del corpo.

Per concludere, come abbiamo accennato in precedenza, a volte la combinazione di entrambi i trattamenti è il modo migliore per combattere la cellulite e ottenere così risultati molto soddisfacenti in modo minimamente invasivo.

Sono previsti per entrambi i trattamenti cicli ogni due-tre settimane e i risultati sono visibili già parzialmente dopo poche sedute fino a divenire evidenti dopo la decima seduta.