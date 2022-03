Cellulite: addio con la mesoterapia corporea

E’un incubo che affligge moltissime donne (se non la maggior parte) quello della cellulite e delle piccole adiposità: spesso non è un problema di peso, ma di normale accumulo di grasso e ritenzione in alcune zone del corpo, come i glutei o le gambe. Ma non disperiamo, a tutti c’è un rimedio: la mesoterapia corporea rappresenta la soluzione perfetta per modellare la figura e ridurre l’effetto “buccia d’arancia” attraverso l’iniezione di specifiche sostanze sciogli-grasso.

La clinica MarianettiMED, primo centro di medicina estetica ad Avezzano, offre tra i tanti trattamenti per la cura del corpo proprio la mesoterapia: “si tratta di micro-iniezioni di sostanze omeopatiche o allopatiche attraverso la pelle nelle zone del corpo dove si accumula un aumento delle dimensioni delle cellule adipose e una ritenzione idrica negli spazi intercellulari” spiega il Dott. Pietro Cunsolo, specialista nel trattamento.

Si tratta di sostanze al 100% innocue, che una volta espletate la loro funzione, l’organismo elimina attraverso l’urina.

Quali sono i vantaggi della mesoterapia?

Le sostanze che vengono iniettate con micro-aghi hanno proprietà circolatorie, drenanti, lipolitiche e rassodanti. Oltre ad essere efficace nel combattere la cellulite, la mesoterapia è in grado di modellare la figura in modo localizzato.

La mesoterapia è indicata quindi per trattare qualsiasi tipo di adiposità correlata alla cellulite. A differenza di altri trattamenti, non richiede un intervento chirurgico, il che è un grande vantaggio. I risultati sono progressivi e iniziano a essere evidenti dopo alcune sessioni.

Quali zone posso trattare con la mesoterapia?

Principalmente, essendo un trattamento risolutivo per la cellulite, le zone più trattate sono quelle delle cosce e dei glutei, aree con la maggior localizzazione della tanto temuta “buccia d’arancia”. Altre zone, meno frequenti che è possibile lavorare sono l’addome, le braccia e la schiena, parti del corpo dove in maniera più marginale può verificarsi questo problema.

E’ un trattamento doloroso?

La mesoterapia è un trattamento indolore: nei casi di pazienti con pelle molto sensibile viene applicata una crema anestetica per ridurre al minimo ogni tipo di disagio causato dal trattamento. Durante l’eliminazione del grasso localizzato, le microiniezioni delle sostanze agiscono a livello cellulare, vascolare e linfatico. Nel sistema cellulare, le sostanze provocano il rilascio del grasso immagazzinato nel corpo. A livello vascolare favorisce la circolazione locale e sistemica e, a livello linfatico, facilita il drenaggio delle tossine accumulate.

Come avviene l’iniezione delle sostanze nella mesoterapia?

Le sostanze che vengono iniettate sono selezionate dallo specialista, in base alla diagnosi iniziale. Un trattamento molto semplice e veloce. Sono necessarie dalle 8 alle 10 sedute per vedere risultati concreti. Gli aghi utilizzati misurano circa 4 millimetri di lunghezza e le iniezioni vengono praticate a livello superficiale, né per via sottocutanea né intramuscolare, ma intradermica.

Quando è consigliabile intraprendere questo trattamento?

La mesoterapia può essere effettuata durante tutto l’anno senza particolari limitazioni in termini stagionali. L’arrivo della primavera è sicuramente un momento fittizio per intraprendere le sessioni in vista dell’estate… essendo un trattamento ideale per sciogliere la cellulite, più visibile, con il costume, durante la stagione del caldo.

Qual è il prezzo di questo trattamento?

Il prezzo di una seduta singola è di 150 Euro. La mesoterapia come premesso in precedenza richiede molteplici sedute per poter garantire risultati efficaci: la nostra clinica in questo senso offre pacchetti personalizzati molti interessanti con riduzioni di prezzo importanti sul numero di sedute totali. La prima visita per una valutazione è gratuita e senza impegno.

I risultati offerti da questo trattamento sono favolosi: riduce il tessuto adiposo, stimola la circolazione sanguigna, migliora il tono della pelle e ristruttura il tessuto connettivo.

La mesoterapia non è un metodo dimagrante, ma un trattamento complementare alla dieta e all’esercizio fisico, poiché agisce in modo specifico sulla cellulite non eliminabile con altri metodi.

Affinché possa generare l’effetto desiderato, è importante ottenere una diagnosi accurata da uno specialista ed eseguire rigorosamente la terapia estetica.