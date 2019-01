Celano, vita dura per chi inquina, i guardiani della natura fotografano e segnalano i trasgressori 

Celano. Vita dura per chi inquina la natura. Un gruppo di volontari, nominato “i guardiani della natura” si è organizzato per la salvaguardia dell’ambiente attraverso la segnalazione alle forze dell’ordine dei cittadini che inquinano. Come in molti paesi della nostra zona, anche a Celano si sono verificati episodi di persone che hanno abbandonato rifiuti speciali nel mezzo della natura. Per contrastare questo fenomeno è nato questo gruppo, gente comune che ha a cuore la natura e la biodiversità e che ha scelto di agire in prima persona.