Celano, ultimati lavori di manutenzione in città

Celano. A Celano sono stati ultimati alcuni importanti lavori di manutenzione eseguiti nei vari rioni cittadini: i lavori si sono svolti nel rispetto delle norme anti-Covid. Lo rende noto l’assessore alla Città, Piero Ianni, che, “nel ringraziare la collaborazione del servizio manutenzione comunale, nel contempo esprime soddisfazione per quanto realizzato finora e rimarca in particolare modo la fattiva condivisione con gli altri componenti dell’amministrazione comunale, in questo caso con la delegata alla pubblica istruzione Lisa Carusi”.

Gli interventi in questione sono i lavori di manutenzione e ripristino dei loculi cimiteriali; l’ultimazione dei lavori di ripristino e di pavimentazione del primo tratto di via Argoli (Borgo Bussi); i lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione nella zona del cimitero comunale; la sistemazione e pulizia del fosso stradale di via Porciano; la realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione in Contrada Ripalta. Importante intervento riguarda, poi, la manutenzione delle parti lignee della scuola elementare D’Annunzio (in accordo con la delegata Carusi). I lavori di estensione dell’impianto di pubblica illuminazione in vari punti della città (via Starze di sotto, via Cicivette, via Vicenne, via Euclide, via Pitagora e via Gualberto) sono stati già aggiudicati ed inizieranno a breve. Avviata, infine, la procedura di gara per i lavori di riqualificazione della piazza principale ed aree limitrofe di Borgo Strada 14.