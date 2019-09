Celano ufficializza la convenzione con la stazione sciistica di Ovindoli, Marianetti: promozione turistica locale

Celano. La prossima stagione invernale inizierà con buone notizie per i tanti celanesi appassionati dello sci alpino.

“Anche quest’anno, infatti, il Comune di Celano ufficializza la convenzione con la stazione sciistica di Ovindoli Monte Magnola per la stagione 2019/2020”. E’quanto rende noto Barbara Marianetti, assessore comunale allo Sport del Comune di Celano, “potranno usufruire delle agevolazioni sui prezzi convenzionati della tessera stagionale i nati, anche ad Avezzano, ma residenti dalla nascita a Celano”.

“Per acquistare lo skipass sono a disposizione gli uffici della società Monte Magnola”, aggiunge l’assessore Marianetti, “infine, nel caso qualcuno avesse già provveduto all’acquisto della tessera, prima della definizione dello skipass unico, a compensazione verrà offerta una tessera giornaliera gratuita”.

Ecco in dettaglio il listino skipass stagione per il comune di Celano 2019-2020: per gli adulti dal 30 giugno e fino al 6 ottobre il costo è di 280 euro, dall’8 ottobre al 24 novembre 325 euro, mentre dal 25 novembre in poi 355 euro. Per gli under 18 il costo è di 199 euro, invariato per tutta la stagione. Per gli under 13 il costo è di 110 euro, sempre invariato per tutta la stagione.

“Nell’ambito dei programmi e delle iniziative per la promozione del territorio e del movimento turistico locale”, conclude la Marianetti, “abbiamo intenzione di incoraggiare sempre più appassionati alla pratica dello sci. In quest’ottica si pone l’iniziativa, che ci vede coinvolti con Zeitung, con il quale siamo gemellati, per attivare corsi sci fruibili dai residenti del comune maltese”.