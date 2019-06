Ecco il polo per il sociale di Celano, previsto centro per l’autismo e sportello per l’inserimento degli immigrati

Celano. Un centro diurno per l’autismo con l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà. Questo il progetto che oggi pomeriggio alle 18.30 il sindaco di Celano, Settimio Santilli, presenterà durante il consiglio comunale. “La delibera di approvazione della convenzione per il centro sarà portata in consiglio comunale”, ha precisato Santilli, “sono anni che lavoriamo con tenacia e determinazione a questo sogno con il pungolo di tante famiglie che tengono quanto noi alla realizzazione di questo progetto.

Non è stato affatto semplice e di lavoro ce ne sarà ancora tanto da fare, ma la luce in fondo al tunnel inizia a intravedersi.

Oggi poseremo la prima pietra miliare amministrativa, la settimana prossima inizieremo i lavori veri e propri nella sede attuale della Polizia Locale in via Stazione per far prendere forma alla “Casa dei Sogni” per i nostri ragazzi.

Oltre al centro diurno per l’autismo, nascerà in questo vero e proprio polo per il sociale, uno sportello antiviolenza donne, uno sportello per le ludopatie e uno sportello per l’inserimento degli immigrati. I progetti che aiutano i meno fortunati di noi, le loro famiglie e chi vive momenti di difficoltà psicologica e sociale, danno enorme spessore culturale a qualsiasi città e non possono che farla crescere”.