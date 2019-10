Celano, Siglato e trasmesso al Comune il decreto di autorizzazione definitiva alla costruzione della nuova stazione elettrica. Opera da 14 milioni di Euro

Celano. Con decreto N. 239/EL-239/198/2013-VL il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti e quello dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha espresso parere favorevole definitivo alla realizzazione della nuova Stazione Elettrica di 150 kV di Celano da parte di Terna S.p.A.

A circa un anno dunque dalla sigla della Convenzione e del Protocollo d’Intesa tra Terna S.p.A. e Comune di Celano, relativi alla realizzazione della nuova stazione di smistamento di 150 kV, e delle relative linee di raccordo, e dopo quasi 10 anni dall’avvio dell’iter amministrativo risalente ormai al dicembre 2010, i Ministeri hanno dato l’ultima assenso alla realizzazione dell’opera. Il 22 novembre verrà presentato ufficialmente presso il Comune di Celano nel corso del “Terna Day” il progetto che renderà più potente, sicura ed efficiente la rete elettrica di tutto il Centro Italia.

Si tratta del più grande riassetto della rete locale mai fatto sul territorio, il che da contezza di quanto strategica ed importante sia l’opera per lo sviluppo del territorio marsicano. La nuova stazione

elettrica sarà realizzata nelle vicinanze dell’incrocio tra le doppie terne a 150 kV (Collarmele-Acea

Smistamento Est/Tagliacozzo e Avezzano-Rocca di Cambio/Collarmele). A tale nuova stazione

saranno raccordate le linee in doppia terna di Collarmele, Tagliacozzo, Avezzano, Rocca di Cambio

e la centrale Edison di Celano. Il cantiere che ha un costo di circa 14 milioni di Euro, è il più grande che verrà avviato nel 2019 nella Regione Abruzzo e avrà tempi di realizzazione presumibilmente di 2 anni.

”Dopo circa 10 anni – afferma il sindaco di Celano – finalmente siamo giunti alla fine dell’iter burocratico ed amministrativo per la realizzazione di un’opera che ha una importanza strategica e di

sviluppo primaria per l’intero territorio marsicano. La stazione elettrica, infatti oltre a servire i locali

impianti fotovoltaici di Celano e Cerchio e quello eolico di Collarmele, permetterà primariamente di

incrementare la sicurezza e l’efficienza di funzionamento della rete elettrica regionale e di tutto il

Centro Italia, soprattutto in caso di forti criticità causate da importanti eventi metereologici o

calamitosi. A tal proposito insieme a dirigenti e funzionari di Terna S.pA. illustreremo nel corso

dell’Open Day aperto ai cittadini, le fasi dell’opera e le sue principali caratteristiche ed

innovazioni”.

Alla realizzazione della stazione elettrica che ha avuto anche l’ultimo benestare della Regione Abruzzo, è legata anche la riqualificazione ambientale e urbanistica all’interno del Comune di Celano, dell’area dell’ex cava di estrazione in via Vestina, che ne permetterà la messa in sicurezza e la riqualificazione.

Inoltre, verrà riqualificata anche l’area in Località Madonna delle Grazie antistante la scuola Media

in fase di degrado e abbandono assoluto da decenni. Verrà realizzato un parco urbano sensoriale

Uno spazio oggi degradato e abbandonato che diventerà un luogo accogliente e di aggregazione. Un

parco inclusivo, senza barriere architettoniche, dove chiunque potrà recarsi, un luogo di tutti, per

ogni attività, per ogni esperienza, un luogo in grado di trasmettere l’educazione ambientale e le

tematiche ecologiche attraverso la sorpresa e il gioco, in modo intuitivo per chi ha diverse capacità

percettive, dai bambini, agli anziani, alle persone con disabilità. Il tutto anche coinvolgendo le

scuole del territorio con percorsi didattici e laboratori, diventando un punto di riferimento per le

associazioni che aiutano al recupero delle capacità motorie con percorsi di riabilitazione all’aria

aperta.

Con la messa a dimora di piante aromatiche e odorose si aiuterà la stimolazione olfattiva, aiuole di fiori colorati aiuteranno la stimolazione visiva, un percorso pedosensoriale porterà alla scoperta dei diversi materiali, dal legno alla sabbia fino alla corteccia degli alberi. Un parco tutto da vivere e realizzato per il benessere dei cittadini.