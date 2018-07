Celano si tinge di blues, tutto pronto per la prima edizione del Festival con artisti nazionali ed internazionali

Celano. Ai nastri di partenza la prima edizione del Festival Internazionale Celano Blues organizzata dall’Associazione Events per la Direzione artistica di Luciano Anselmi che si terrà nei giorni 1 e 2 Agosto a Celano in Piazza 4 Novembre. Un programma di artisti nazionali e internazionali che si alterneranno nei due giorni sul palco del Celano Blues. Si inizia mercoledì 1 Agosto con i Blues Leaves alle ore 21. 00, formazione affermata in Italia molteplici le presenze nei festival più importanti in Italia e In Europa, inventeranno il pubblico con il loro country blues ripercorrendo le note di Jonny Cash Elmore Johns JJ Cale etc un viaggio nella magia del Blues dove il suono dell’armonia prenderà per mano il pubblico. Alle Ore 22 avrà inizio il concerto di Fabio Hollerin Clarizia and Ramblin Man, ecclettico chitarrista dallo stile versatile nel blues e Rock Blues unico italiano ad aver suonato al fianco di Eric Sardinas Ana Popovic e tanti altri. Un vero animale da palcoscenico, pronto in uscita il nuovo album della band. GIOVEDI 2 Salirà sul palco del Celano Blues Shoul Dilu Miller da Chicago Dalla Giamaica, Scheol Dilu Miller, (Dailu’). Cantante/Vocalist, una nuova stella del blues moderno, soul, funky, acid jazz e della contaminazione etnica. Già in giovane età inizia la sua carriera di vocalist in giro per il mondo. Scheol Dilu anche se e’ nata nel reggae-royalties, dobbiamo solo sentire la sua voce per sapere che ha coltivato e sviluppato i suoi “doni” nel proprio modo interessante e nella sua unica “classe mondiale”. Negli ultimi 10 anni Scheol ha collaborato con grandi artisti come Billy Cobham, The T.F.I.D, The PFM, The Norwegian Soul Band, Tony Coleman, JestoFunk, Sonya McGuire, Mariah Carey, Jason Langley, Wendy Lewis, her brother – Emanuel Miller, Joe ‘Harmonica’ etc.. Luciano Anselmi direttore artistico del Festival ringrazia pubblicamente l’amministrazione del comune di Celano il Sindaco Dott. Settimio Santilli, l’assessore al turismo e spettacolo Antonio Di Renzo, sottolineando la vicinanza e la sensibilità che hanno dimostrato nei confronti della manifestazione e della cultura in genere. Per in fo 338. 8731308 Luciano Anselmi.