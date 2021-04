Celano si rifà il look per il Giro d’Italia, asfalto nuovo sulle strade della città

Celano. Le strade di Celano si rifanno il look per il giro d’Italia. I ciclisti attraverseranno il 16 maggio in occasione del 104esimo Giro d’Italia nella tappa tra Castel di Sangro e Campo Felice anche alcune strade di Celano.

La Regione Abruzzo ha stanziato un milione di euro per permettere a Province e Comuni di sistemare le strade che dovranno essere attraversate dai ciclisti. Di questi fondi 45mila euro andranno proprio al Comune di Celano. L’ente dovrà provvedere a risistemare via Sardellino, via Stazione, via O.Ranelletti, piazza IV Novembre, via F. Carusi e via Aquila.

Il commissario prefettizio, Giuseppe Canale, ha già dato l’ok all’intervento che dovrà essere attuato entro le prossime settimane. Dovrà essere rifatto tutto l’asfalto delle strade interessate per fare in modo che non ci siano problemi per i partecipanti al 104esimo Giro d’Italia.