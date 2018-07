Celano si prepara ad accogliere Nick Oliveri, star internazionale del rock

Nick Oliveri​ non ha certo bisogno di presentazioni. L’iconico bassista, già membro di band leggendarie come Kyuss​ e Queens of the Stone Age​, torna in Italia e arriva per la prima volta nella Marsica il 5 Agosto nella splendida cornice del Baretto Dietro Castello di Celano (AQ) per un concerto totalmente gratuito. Il componente più folle, eccessivo e incontrollabile dei leggendari Kyuss​, dopo aver seguito Josh Homme​ nei Queens Of The Stone Age​ e aver militato nei temibili Dwarves, dal 1997 è alla testa come cantate e bassista dei Mondo Generator​, band che prende il nome dal titolo di un brano da lui scritto e contenuto nell’album “Blues for the Red Sun​” dei Kyuss, opera fondamentale dello stoner rock. Con il suo progetto “Death Acoustic​” rivisita in chiave acustica le pietre miliari che hanno segnato la sua carriera, mantenendo la verve e l’attitudine tipicamente punk che da sempre lo contraddistinguono. Ad aprire la serata i Bram Stalker,​ power duo abruzzese che viene dalle montagne e ci resta più che può. Sarà il loro mix tra energia, eccitazione e birra bionda ad aprire le danze. Saranno poi i dischi di Dr Hug​ ad accompagnare il pre e il post concerto, per creare

un’atmosfera in crescendo che renderà la serata memorabile.