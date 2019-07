La Benedetto Croce di Celano si rifà il look e arriva la scuola di arte e mestieri per mantenere vive le tradizioni

Celano. Una scuola di arte e mestieri per far restare vive le tradizioni di un tempo e dare lustro a mestieri che non ci sono più. Sono partiti oggi gli interventi per la riqualificazione dell’ex scuola “Benedetto Croce” che verrà trasformata in una scuola di arte e mestieri. Il Comune ha deciso di investire 3 milioni non solo per la Croce, ma anche per il nido in via della Sanità e l’immobile che attualmente ospita la polizia locale e gli uffici sociali, in via Tribuna.

“Sono partiti i lavori alla Benedetto Croce che prevedono il sostanziale mantenimento dell’involucro edilizio in termini di volumetria, prospetti e finiture, in quanto l’immobile risulta tutelato dal ministero per i beni e le attività culturali”, ha spiegato il sindaco Settimio Santilli, “questa condizione non ha consentito di produrre scelte progettuali più radicali di quelle che verranno effettuate e che riguarderanno il miglioramento energetico e sismico dell’immobile, l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche con due ingressi distinti per il primo e secondo piano, il rifacimento degli impianti termici ed elettrici, dei servizi igienico-sanitari e la sistemazione dell’area di pertinenza con la realizzazione di un parco giochi per persone con disabilità, corredata da aree a verde.