Celano, ruderi in centro storico trasformati in discariche abusive: il reportage con I Guardiani della Natura

Celano. Tra i vicoli del centro storico di Celano tra ruderi abbandonati e pericolanti che in alcuni casi si sono trasformate in vere e proprie discariche abusive.

Accanto ai ruderi, in qualche caso ancora sorretti da impalcature post sisma 2009 che li ha resi ancora più pericolosi, sono nate anche delle piccole attività ricettive che purtroppo si ritrovano a fare i conti con il degrado che le circonda.

Al di là della pericolosità dei ruderi fatiscenti, ci sono alcune strutture che ormai sono discariche a cielo aperto nascoste all’interno di case che si perdono tra i vicoli.

“Qualche anno fa ci fu anche un incendio e a un rudere è stato murato l’ingresso”, racconta Vittoriano Baruffa, responsabile dell’associazione I Guardiani della Natura, accompagnato nel “tour di denuncia” da un’altra volontaria, Marisa Cleofe, “i responsabili di tali scempi sicuramente sono persone non censite dal servizio di raccolta differenziata ma sono anche altre le zone a rischio discariche abusive a Celano, come ad esempio via Benedetto Croce, alle porte della città, sulla strada che sale a Ovindoli. Una strada spesso bonificata anche grazie alla collaborazione Tekneko che poi però sistematicamente torna dopo poco tempo come prima. L’unica soluzione sono maggiori controlli, fototrappole e videosorcvglianza. Soprattutto nelle aree di confine, che sono di passaggio”.

“In centro storico, in particolare”, dice Baruffa, “si è corso ai ripari con delle reti che impediscono il passaggio in alcune scale che portano ai ruderi con l’immondizia ormai stratificata, ma comunque ci si accede da poco più in là, da altre stradine che non si possono chiudere perché passaggi obbligati dei residenti. Si tratta quindi di posti in cui possono andare facilmente anche i bambini. Impressionante è vedere come di fianco a queste vere e proprie discariche, spesso ritrovo anche di disperati nascono frutti di investimenti e sacrifici delle strutture ricettive. Sono proprio queste che dovrebbero essere fiori all’occhiello per il rilancio del centro”.

