Celano, Ranalletta accusa Santilli: nelle sue foto abbracci e assembramenti senza mascherina

Celano. “Nel rivolgere i più sentiti auguri di pronta guarigione ai nostri concittadini attualmente colpiti dal Coronavirus, non possiamo rimanere in silenzio davanti alle parole del sindaco Settimio Santilli che oggi, candidamente, parla di un rilassamento generale diffuso negli atteggiamenti e comportamenti creando seri problemi con i contagi”. Lo afferma Gesualdo Ranalletta, a capo della coalizione civica “Per Celano”.

“Dobbiamo evidenziare” continua Ranalletta “che Santilli si trova evidentemente nella condizione di dare buoni consigli perché non può più dare il cattivo esempio. Non si può pretendere dai cittadini di rispettare le norme quando chi ha la responsabilità sanitaria della città è il primo a infrangerle. Non si può chiedere di non rilassarsi se lui è il campione di comportamenti sbagliati. Le regole sono uguali per tutti e il sindaco dovrebbe essere il primo a rispettarle. Non si può predicare bene e razzolare male”.

“Le foto di cui parliamo, che Santilli stesso ha reso pubbliche, sono quelle che hanno accompagnato la campagna elettorale e i vari festeggiamenti che hanno seguito e che continuano in queste ore” prosegue Ranalletta, riferendosi alle foto del sindaco senza mascherina che abbraccia persone assembrate, a loro volta prive di mascherina. “Queste immagini, purtroppo, dicono molto altro e certificano la più totale incoscienza del sindaco, che riteniamo inaccettabile sotto ogni profilo a partire da quello etico e politico, oltre che da quello di grave irresponsabilità sotto il profilo sanitario” afferma Ranalletta.

“A Celano sono in atto dei veri e propri focolai. La situazione è pericolosa e del tutto fuori controllo con il serio rischio di una diffusione dell’epidemia non più gestibile. Stiamo riscontando da parte dell’amministrazione comunale una complessiva disattenzione al problema. In questi delicati momenti registriamo infatti l’assenza in municipio sia del sindaco che degli amministratori vecchi e nuovi con un solo dirigente a fare le funzioni per tutti. Torniamo a fare appello alle autorità superiori affinché venga ripristinata la presenza quotidiana di un segretario in quanto Celano non può averne uno, due giorni a settimana. Tutto ciò al fine di restituire serenità e benessere a tutti i cittadini” conclude Ranalletta.